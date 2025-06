israele bombarda la tv di stato iraniana la conduttrice scappa

Un episodio sconvolgente scuote Teheran: mentre una conduttrice iraniana criticava Israele in diretta, l'edificio della televisione di Stato è stato colpito da attacchi israeliani. Le immagini delle telecamere hanno catturato l'esplosione, il fumo e i detriti, lasciando il pubblico senza parole. Un evento che riaccende le tensioni nella regione, mettendo in evidenza quanto la situazione sia delicata e complessa.

Teheran, 16 giu. (askanews) - Gli attacchi israeliani hanno colpito l'edificio della Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), la tv di Stato iraniana a Teheran, mentre la presentatrice era in diretta TV. La conduttrice era in onda nel momento dell'esplosione e stava attaccando duramente Israele, quando è stata costretta a scappare e a mettersi in salvo, le telecamere hanno ripreso lo scoppio, i detriti e il fumo che hanno riempito lo studio, poi trasmissione è stata interrotta sull'immagine della donna che esce dall'inquadratura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net