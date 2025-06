Israele bombarda la Tv di Stato iraniana Irib dopo la minaccia di Katz | Megafono della propaganda destinato a scomparire - VIDEO

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un nuovo livello di escalation: l'esercito israeliano ha bombardato la sede della TV di Stato iraniana IRIB a Teheran, mentre era in diretta. Un atto deciso, che sottolinea il clima di confronto e minaccia reciproca tra i due Paesi. In questo scenario di tensione costante, le ripercussioni geopolitiche sono ormai inevitabili: cosa ci riserva il futuro?

Bombardata la Tv di stato iraniana a Teheran dopo le minacce del ministro della Difesa israeliano Israele bombarda la sede della Tv di Stato iraniana Irib mentre è in corso una diretta. Come si può vedere in un video, l'esercito israeliano ha fatto partire un pesante raid sulla sede della tv.