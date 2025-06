Israele bombarda la tv di stato iraniana | esplosione in diretta la conduttrice fugge | Diversi morti VIDEO

Un'esplosione improvvisa e scioccante ha interrotto in diretta la trasmissione della TV di Stato iraniana a Teheran, dopo un attacco israeliano contro la sede dell’emittente. La conduttrice, visibilmente scossa, ha dovuto abbandonare frettolosamente lo studio mentre la polvere riempiva l’aria. Un evento drammatico che evidenzia le tensioni crescenti nella regione, lasciando dietro di sé un bilancio di vittime e un’atmosfera di incertezza.

La televisione di Stato iraniana, nel cuore di Teheran ha interrotto una trasmissione in diretta durante un attacco israeliano che ha preso di mira la sede dell'emittente. Improvvisamente si è verificata un'esplosione che ha oscurato lo schermo dietro la conduttrice e si è vista la giornalista allontanarsi in fretta dalla telecamera. Lo studio si sta riempiendo di polvere, ha dichiarato la conduttrice. Un'ora prima Israele aveva emesso un avviso di evacuazione per l'area della capitale iraniana dove si trovano gli studi tv. L'edificio colpito ha iniziato a bruciare. Ci sarebbero "diversi morti" fra giornalisti e maestranze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it