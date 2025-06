Israele attacco dell’Iran con i missili balistici a Gush Dan | edifici in fiamme tre civili uccisi – Il video

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo drammatico apice, con attacchi missilistici che hanno devastato Gush Dan, causando vittime civili e distruzioni di proporzioni. La spirale di violenza si intensifica, segnando un capitolo inquietante nel complesso mosaico di conflitti mediorientali. Quali saranno le conseguenze di questa escalation? È fondamentale analizzare attentamente gli sviluppi di questa crisi che potrebbe sconvolgere l’intera regione.

Due grattacieli colpiti da missili. Tre civili uccisi. Un bambino di dieci anni ferito. E «gravi distruzioni» nel centro e nel nord di Israele. È il bilancio di un attacco dell’Iran a Gush Dan con i missili balistici nel distretto centrale che comprende Tel Aviv. Nella notte era stato Israele a colpire per primo Teheran con due enormi esplosioni a nord della capitale dell’Iran. Missili Spike a Lavizane Narmak hanno ucciso funzionari iraniani. Ora a Tel Aviv si vede una nuvola di fumo che si alza dal centro della città e gli edifici in fiamme. L’attacco a Gush Dan. L’esercito israeliano ha intimato ai residenti di tutto il paese di continuare a rimanere nelle immediate vicinanze delle aree protette in un post su X. 🔗 Leggi su Open.online