Israele attacco alla tv dell’Iran | esplosione in studio e fuga – Video

Un drammatico attacco in diretta scuote l’Iran: Israele colpisce la sede della televisione di Stato, causando un’esplosione improvvisa che interrompe trasmissioni e svela le tensioni geopolitiche tra i due Paesi. La scena, ripresa da un video shock, mette in evidenza quanto siano vulnerabili le istituzioni mediatiche in tempi di crisi. Ma cosa si nasconde dietro questa azione improvvisa? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Attacco in diretta alla tv iraniana. Israele colpisce con un raid la sede dell'Irib, la tv di Stato dell'Iran, centrando il quartier generale nel distretto 3 di Teheran. La giornalista Sahar Emami, in onda al momento dell'attacco, è stata interrotta dal boato delle bombe, che hanno subito oscurato lo schermo alle sue spalle. L'Irib . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: attacco - israele - iran - esplosione

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Dopo l’attacco preventivo israeliano e la contro risposta dell’Iran, un missile ipersonico iraniano colpisce la città di Tel Aviv in Israele. Nel video, il momento esatto dell’esplosione. Vai su Facebook

Iran: forte esplosione dopo l'attacco israeliano in un giacimento di gas Vai su X

Guerra Iran-Israele, Trump: «Spero in un accordo, è il momento». Esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa. Media: «Kha; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran; Israele bombarda la tv di Stato iraniana: esplosione in diretta, la conduttrice fugge | Diversi morti VIDEO.

Israele, attacco alla tv dell'Iran: esplosione in studio e fuga - Video - Israele colpisce con un raid la sede dell'Irib, la tv di Stato dell'Iran, centrando il quartier generale nel distretto 3 di Teheran. Da msn.com

L'Iran attacca Israele, le immagini dei missili su Tel Aviv e Gerusalemme. VIDEO - Diversi video documentano la pioggia di missili che ha colpito Israele questa sera dopo che l'Iran ha attaccato il Paese in risposta ai raid israeliani ( IL LIVEBLOG ). Scrive tg24.sky.it