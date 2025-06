Israele assedia Teheran regime pronto a trattare Tel Aviv | abbiamo il controllo dei cieli vittoria vicina

In un clima di tensione crescente, Israele mette sotto pressione il regime di Teheran, dichiarando il pieno controllo dei cieli e avvertendo che la vittoria è ormai vicina. Mentre le macerie di Petah Tikva, Bnei Brak e Haifa raccontano storie di tragedia e resilienza, il ministro della Difesa Israel Katz lancia un messaggio deciso: il confronto tra le due potenze si fa sempre più acceso, ma le trattative potrebbero aprirsi a breve.

Mentre in Israele si scavava tra le macerie di Petah Tikva, Bnei Brak e Haifa, il ministro della Difesa, Israel Katz, lanciava un avvertimento chiaro. «Il tronfio dittatore di Teheran si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Israele assedia Teheran, regime pronto a trattare. Tel Aviv: abbiamo il controllo dei cieli, vittoria vicina

In questa notizia si parla di: israele - teheran - assedia - regime

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane: tensione alle stelle con Teheran e Washington - Israele si prepara a lanciare raid contro le centrali nucleari iraniane, aumentando la tensione con Teheran e Washington.

Israele assedia Teheran, regime pronto a trattare. Tel Aviv: abbiamo il controllo dei cieli, vittoria vicina; Il terzo giorno di guerra tra Israele e Iran, Missili su Tel Aviv e Haifa. Netanyahu: Eliminati i vertici dei Pasdaran; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei.

Israele assedia Teheran, regime pronto a trattare. Tel Aviv: abbiamo il controllo dei cieli, vittoria vicina - Mentre in Israele si scavava tra le macerie di Petah Tikva, Bnei Brak e Haifa, il ministro della Difesa, Israel Katz, lanciava un avvertimento chiaro. Segnala ilmessaggero.it

Israele riuscirà a far cadere il regime in Iran? - Benjamin Netanyahu vuole scatenare il caos a Teheran, mentre Donald Trump per ora subisce gli eventi. Secondo internazionale.it