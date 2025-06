Israele annuncia nuovi raid su Teheran | Evacuate il distretto 3

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con annunci di nuovi raid e l’evacuazione del distretto 3 a Teheran. Questa escalation preoccupa la stabilità della regione, sollevando interrogativi sulle future dinamiche geopolitiche. È fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi per comprendere le ripercussioni di queste azioni e il loro impatto sulla sicurezza internazionale. La situazione rimane in costante evoluzione, richiedendo attenzione e approfondimento.

Trump vede al-Jolani e annuncia la svolta con la Siria: "Via tutte le sanzioni, ma riconoscete Israele" - Donald Trump segna una storica svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Siria, annunciando la revoca delle sanzioni in cambio del riconoscimento di Israele.

#Israele #Netanyahu annuncia di aver preso il controllo dei cieli dell'#Iran. In atto un nuovo massiccio attacco di #TelAviv: "#Teheran in fiamme, a fuoco depositi di carburante". L'Iran contrattacca e dice di aver colpito le centrali di rifornimento dei caccia.

#Israele Netanyahu annuncia di aver preso il controllo dei cieli dell'#Iran. "#Teheran in fiamme" rende noto il governo israeliano "a fuoco depositi di carburante". Missili iraniani causano una vittima a #Haifa. Raid israeliano anche sullo #Yemen, per colpire il

Missili iraniani su Israele, raid israeliani in Iran; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'.

Benjamin Netanyahu: «Israele controlla i cieli di Teheran». Ecco le prossime mosse. - Khamenei nascosto in un bunker, mentre Israele avanza in un'escalation che cambia gli equilibri in ...

Israele-Iran, Idf: «Controlliamo spazio aereo di Teheran». Raid sul sito nucleare Fordow. - Almeno 224 morti e 650 feriti in Iran, 14 vittime e quasi 400 feriti nello Stato ...