Israele | Abbiamo il controllo dello spazio aereo di Teheran Distrutto un terzo dei loro lanciamissili Voci di un salvacondotto per Khamenei in Russia | Il giallo del veto Usa sull' ayatollah

Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono la regione: il controllo dello spazio aereo di Teheran è stato messo in discussione, con un attacco che ha distrutto un terzo dei loro lanciamissili. Voci di un possibile salvacondotto per Khamenei in Russia alimentano ancora di più la crisi, mentre i missili iraniani continuano a provocare vittime e feriti. In un clima di guerra aperta, il futuro resta incerto e drammaticamente fragile.

I missili iraniani nella notte fanno otto morti e oltre 90 feriti. Teheran: «224 morti dall'inizio delle ostilità venerdì scorso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: «Abbiamo il controllo dello spazio aereo di Teheran. Distrutto un terzo dei loro lanciamissili». Voci di un salvacondotto per Khamenei (in Russia) | Il giallo del veto Usa sull'ayatollah

