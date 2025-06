Israele 8 i morti negli attacchi notturni dall' Iran

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con otto vittime segnalate negli attacchi notturni provenienti dall'Iran. Tre persone hanno perso la vita sotto le macerie a Haifa, secondo il sindaco locale, mentre altre cinque vittime sono state registrate nel centro del Paese. Questa escalation mette in allerta l’intera regione, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e la sicurezza di Israele. La situazione rimane critica, con il rischio di ulteriori sviluppi che potrebbero influenzare l’equilibrio geopolitico.

