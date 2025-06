Israele 24 morti negli attacchi dall' Iran da venerdì

La tensione tra Israele e Iran si è intensificata drasticamente negli ultimi giorni, con un bilancio drammatico di 24 vittime e oltre 500 feriti. Teheran ha lanciato innumerevoli missili, alcuni dei quali hanno colpito obiettivi israeliani, alimentando un clima di insofferenza e preoccupazione nella regione. La situazione rimane critica: cosa riserverà il futuro in questo scenario di conflitto?

