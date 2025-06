Isola del Liri Blink Circus - Floating experience

Scopri l'affascinante Isola del Liri con Blink Circus Floating Experience, un viaggio unico che rende omaggio al Teatro del Mondo di Aldo Rossi. Questo spettacolare teatro galleggiante, costruito in legno e metallo, ha attraversato mari e città , portando emozioni e meraviglia ovunque sia approdato. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza artistica e culturale senza precedenti, dove il mare diventa palco e il sogno prende vita. Preparati a vivere un’avventura indimenticabile...

Blink Circus Floating experience e' un'opera che rende omaggio a "il Teatro del Mondo", progetto di Aldo Rossi, un teatro galleggiante, costruito in legno e metallo, realizzato per la Biennale di Venezia del 1980. L'opera, che ha anche navigato da Venezia a Dubrovnik con gli spettatori al suo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Isola del Liri, Blink Circus - Floating experience

Isola del Liri, Blink Circus - Floating experience; Arte sul Lago Grande.

