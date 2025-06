Isola dei Famosi stasera nuova puntata Ospite speciale in studio

Stasera all’Isola dei Famosi, preparatevi a una puntata imperdibile! Oltre alla sempre affascinante Simona Ventura, un ospite speciale farà il suo ingresso in studio: Selvaggia Lucarelli, pronta a stupire e intrattenere il pubblico con le sue opinioni dirette e coinvolgenti. Questa sera, Veronica Gentili condurrà una serata ricca di emozioni, discussioni e sorprese che non vediamo l’ora di scoprire. Rimanete sintonizzati!

Non solo Simona Ventura, ci sarà anche Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti di Veronica Gentili nella puntata che andrà in onda questa sera.

