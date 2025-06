Isola dei Famosi stasera 16 giugno | chi può uscire il ritorno a sorpresa e quando sarà la finale

L’Isola dei Famosi entra nel vivo: con la puntata di stasera, lunedì 16 giugno, ci avviciniamo sempre di più alla grande finale prevista per il 2 luglio. Tra colpi di scena, eliminazioni a sorpresa e nuovi ritorni, i concorrenti si preparano a vivere una corsa contro il tempo. Chi uscirà questa sera? E quando avrà luogo il ritorno a sorpresa che potrebbe rivoluzionare tutto? La suspense continua a salire...

L’Isola di Famosi oltre il giro di boa: con quella di stasera, lunedì 16 giugno, mancano sei puntate alla finale di questa edizione del surviving game condotto da Veronica Gentili. La finale è stata fissata ormai ufficialmente per mercoledì 2 luglio. Ovvero tra circa tre settimane. Le perplessità riguardano soprattutto la densità di contenuti necessaria per riempire ben cinque puntate: ogni settimana il lunedì e il mercoledì. La finale, infatti, sarà una serata a se stante, ma le altre cinque puntate dovranno avere delle dinamiche di cui parlare. E sino a questo punto non si è visto granché. Pagelle Isola dei Famosi: Loredana e Teresanna sempre polemiche, Omar da finale La conduttrice Veronica Gentili, l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli dovranno quindi darsi da fare per cercare di dare un po’ di ritmo a un programma che a oggi manca totalmente di questa caratteristica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net