ISOLA DEI FAMOSI | SELVAGGIA LUCARELLI IN STUDIO PER TENTARE L’ULTIMO SALVATAGGIO

Stasera, lunedì 16 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, il reality condotto da Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufraghi. Sarà una puntata piena di emozioni ma anche di insidie per tutto il gruppo. In studio, ma questo non lo annuncia il comunicato ufficiale ma Mattino 5, ci sarà anche Selvaggia Lucarelli. Il suo nome era stato preso in considerazione come opinionista, poi la scelta finale era caduta sulla Ventura. Al televoto Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese. 🔗 Leggi su Bubinoblog