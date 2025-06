ISOLA DEI FAMOSI | SELVAGGIA LUCARELLI IN STUDIO PER TENTARE L’ULTIMO SALVATAGGIO

Stasera, lunedì 16 giugno, su Canale 5, torna “L’Isola dei Famosi” con un appuntamento ricco di colpi di scena. Selvaggia Lucarelli in studio per tentare l’ultimo salvataggio, mentre Pierpaolo Pretelli si collega direttamente dall’Honduras. Tra visite speciali e sfide a sorpresa, i naufraghi affronteranno momenti intensi e insidie imprevedibili. Una puntata che promette emozioni forti e svolte sorprendenti: non perdetevi tutte le novità!

Stasera, lunedì 16 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, il reality condotto da Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufraghi. Sarà una puntata piena di emozioni ma anche di insidie per tutto il gruppo. In studio – questo non lo annuncia il comunicato ufficiale ma Mattino 5 (la notizia è stata aggiunta in un secondo comunicato “errato corrige”, ndr) – ci sarà anche Selvaggia Lucarelli. Il suo nome era stato preso in considerazione come opinionista, poi la scelta finale era caduta sulla Ventura. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: SELVAGGIA LUCARELLI IN STUDIO PER TENTARE L’ULTIMO SALVATAGGIO

