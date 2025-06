Isola dei Famosi 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi

Non perdere l’appuntamento di questa sera con l’Isola dei Famosi 2025! Alle 21:30 su Canale 5, Veronica Gentili conduce una nuova emozionante puntata, arricchita dall’inedito ruolo di opinionista di Simona Ventura. Vuoi seguire la diretta o lo streaming? Scopri subito dove vedere la puntata di oggi e vivere tutte le avventure dei naufraghi in Honduras!

Isola dei Famosi 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata. Questa sera, lunedì 16 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Veronica Gentili. Al suo fianco, nel ruolo inedito di opinionista, Simona Ventura, che dell’Isola è stata storica conduttrice e un anno anche naufraga. Inviato in Honduras il bel Pierpaolo Pretelli. Dove vedere L’Isola dei Famosi 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì eo mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it