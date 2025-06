isola dei famosi 2025 lite furiosa fra mirko frezza e patrizia rossetti

L'Isola dei Famosi 2025 si è accesa con una lite furiosa tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, scatenata da una semplice richiesta di riso durante il pasto. La tensione tra i due naufraghi è cresciuta rapidamente, promettendo momenti intensi e discussioni che lasceranno il segno nel prosieguo del reality. Questa dinamica apre la strada a nuovi colpi di scena all’interno dell’isola, alimentando l’attesa dei fan. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà questa intricata vicenda.

Lite furiosa all' Isola dei Famosi 2025 fra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. I due naufraghi si sono scontrati, dopo l'ultima puntata, dando vita ad una discussione piuttosto accesa che di certo avrà delle ripercussioni. Le lite fra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti all'Isola dei Famosi 2025. Tutto è iniziato quando Patrizia Rossetti ha chiesto a Mirko Frezza di ricevere più riso durante il pasto perché non le piace il pesce. Una richiesta che non è piaciuta a Frezza e che ha causato un'accesa discussione. "Non mi è piaciuto", ha spiegato la Rossetti, parlando della volontà di non mangiare pesce e avere più riso.