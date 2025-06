Isola dei Famosi 2025 diretta settima puntata

Non perdere la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, in onda lunedì 16 giugno su Canale 5! Veronica Gentili conduce in diretta, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli che ci aggiorna dall’Honduras. Tra colpi di scena e emozioni, scopriamo insieme cosa riserva questa notte all’isola: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Resta con noi su DavideMaggio.it per il live aggiornato minuto per minuto!

Anticipazioni settima puntata di lunedì 16 giugno 2025. Nuovo appuntamento con l’ Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la settima puntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufraghi. Sarà una puntata piena di emozioni ma anche di insidie per tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Isola dei Famosi 2025, diretta settima puntata

In questa notizia si parla di: puntata - isola - diretta - settima

Isola dei Famosi 2025, anticipazioni seconda puntata: nuovo ritiro in vista? - Tra tensioni e sorprese, l'Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla sua seconda puntata su Canale 5, promettendo momenti indimenticabili.

Isola 19, le anticipazioni della settima puntata: in arrivo 5 parenti e “un ospite che farà rumore” Ecco cosa succederà nella diretta di questa sera, lunedì 16 giugno Vai su Facebook

ISOLA Vai su X

Perché ‘L’Isola dei famosi’ va in onda stasera: nuova programmazione, nuovi conflitti e rivelazioni shock; Isola dei Famosi, anticipazioni: Adinolfi e Frezza nella bufera e arriva Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo stasera; Isola dei famosi, sondaggi da brividi per Teresanna e Chiara. Il pubblico ha deciso: chi viene eliminata.

Isola dei Famosi 2025 torna su Canale 5: diretta lunedì 16 giugno. Nomination ed eliminati - L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili torna in prima serata su Canale 5: chi sarà eliminato tra Mirko, Teresanna e Chiara? Segnala superguidatv.it

Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla settima puntata di questa sera - Questa sera, lunedì 16 giugno, andrà in onda su Canale 5 la settima puntata del reality. Si legge su msn.com