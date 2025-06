Isola confronto in diretta tra Mario Adinolfi e Selvaggia Lucarelli

Stasera, l'Isola dei Famosi si anima di scontri e confronti diretti tra personalità di spicco. Selvaggia Lucarelli, tra le ospiti d'eccezione, si scontrerà in un confronto senza filtri con Mario Adinolfi, regalando ai telespettatori momenti di pura adrenalina. Un appuntamento imperdibile per chi ama il dibattito acceso e le emozioni forti: la puntata promette di catturare l'attenzione fino all'ultimo istante.

È Selvaggia Lucarelli l'ospite del nuovo appuntamento dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili su Canale 5. La puntata sta andando in onda in questo momento su Canale 5. In studio, solo per questa puntata, c'è anche la nota scrittrice, penna del Fatto e giudice di.

Isola dei famosi: stasera arriva Selvaggia Lucarelli, anticipazioni - Stasera l’Isola dei Famosi si infiamma con un doppio appuntamento imperdibile, e tra le protagoniste della serata ci sarà Selvaggia Lucarelli come nuova opinionista.

