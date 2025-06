Iran | Idf ha colpito ospedale pediatrico

La tensione tra Iran e Israele si fa sempre più critica, con accuse di violenze e attacchi mirati. Recentemente, Teheran ha denunciato un attacco all'ospedale pediatrico Hakim, sollevando preoccupazioni sulla crescente escalation di violenza. Questo scenario drammatico mette in evidenza il grave rischio per civili innocenti, soprattutto bambini, e la complessità di un conflitto che rischia di coinvolgere interi territori. La situazione richiede attenzione e un impegno internazionale per la pace.

2.22 "Il regime israeliano ha ucciso molti bambini negli ultimi tre giorni della sua guerra di aggressione contro l'Iran e ha anche preso di mira un ospedale pediatrico (l'ospedale pediatrico Hakim affiliato all'Università di Scienze Mediche di Teheran)". Lo ha scritto su X Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano. "Stanno 'uccidendo i bambini per hobby',come ha ammesso una volta Yair Golan, ex vice capo di stato maggiore dell'esercito israeliano", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

