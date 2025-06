Iran | Attacco a tv è crimine di guerra

In un clima di tensione crescente, l'Iran condanna con fermezza l'attacco israeliano sulla sua TV di Stato, definendolo un "crimine di guerra". Tuttavia, l'IDF sostiene di aver colpito un centro comunicazioni utilizzato dal regime iraniano per attività militari clandestine. Mentre il mondo segue con attenzione gli sviluppi di questa escalation, le implicazioni di tali azioni potrebbero ridefinire gli equilibri regionali e internazionali. La situazione rimane molto delicata e in continuo aggiornamento.

21.20 Mentre l'Iran condanna l'attacco israeliano alla tv di Stato come "un atto spregevole e un crimine di guerra", l' Idf sostiene che"il centro comunicazioni del regime iraniano è stato utilizzato dalle forze armate iraniane per attività militari". L'esercito dichiara inoltre che "il centro è stato utilizzato per promuovere operazioni militari sotto copertura civile, utilizzando mezzi e risorse proprie. Prima dell'attacco, l'Idf (Forze di difesa di Israele)ha avvertito la popolazione,anche telefonicamente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

