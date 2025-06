Iran Talò | Il regime può collassare Putin ha interesse a chiudere la partita

Il delicato equilibrio geopolitico tra Iran, Russia e le potenze mondiali si fa sempre più instabile. Con tensioni che alimentano i timori di un possibile collasso del regime iraniano e di una corsa alle armi nucleari, la scena internazionale si trova a un bivio cruciale. È giusto interrogarsi su quale sia la reale posta in gioco e quali siano le strategie più efficaci per evitare il disastro. Ma cosa ci riserva il futuro?

«La corsa all'arma nucleare sarebbe un disastro: una minaccia esistenziale per Israele e altri stati nella regione si sentirebbero costretti a dotarsene». A dircelo è l'ex ambasciatore in Israele Francesco Talò, che non esclude uno scenario in cui si possa arrivare a un «nuovo Iran» senza più il regime teocratico. C'è chi parla di terza guerra mondiale in atto. È plausibile? «Propongo un approccio socratico: sappiamo di non sapere. È giusto essere preoccupati, ma diffido anche del "cassandrismo" di esperti che così si attribuiscono autorevolezza. In altri scontri, con Hezbollah, ma anche tra Israele e Iran, c'è stato un attacco e una risposta obbligatoria: in quella regione, se non reagisci, perdi credibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it