Iran | Tajani sente Araghchi riprendere negoziato e stretto di Hormuz resti aperto

L'attenzione internazionale torna a concentrarsi sullo stretto di Hormuz, crocevia strategico per il commercio mondiale e la sicurezza globale. Durante un incontro cruciale, il ministro degli Esteri italiano Tajani ha ribadito l'importanza di un negoziato riprendere, invitando le parti coinvolte a dialogare e garantire la stabilità nella regione. La posta in gioco è alta: la pace e la sicurezza degli italiani e del mondo intero dipendono da un percorso di confronto e cooperazione.

Roma, 16 giu. (LaPresse) – Il ministro dehli Esteri Antonio Tajani ha confermato al ministro Abbas Araghchi che “l’Italia invita le parti coinvolte nel conflitto a ritrovare un dialogo. Ho chiesto al ministro degli Esteri iraniano di continuare a tutelare la sicurezza per gli italiani presenti nella regione. Lavoriamo per una ripresa del negoziato contro la proliferazione nucleare. Per noi è importante che rimanga aperto lo stretto di Hormuz, fondamentale snodo per il commercio internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Tajani sente Araghchi, riprendere negoziato e stretto di Hormuz resti aperto

