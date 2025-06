Iran staff Khamenei e la possibile fuga in Russia | lo scenario per l’ayotallah

Le tensioni in Iran si intensificano, con notizie inquietanti su un possibile esodo della guida suprema Khamenei verso la Russia. Le recenti minacce israeliane e le trattative segrete aprono scenari imprevedibili, che potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici della regione. Quanto è vicina una fuga dell’ayatollah? Le risposte potrebbero arrivare presto, e il mondo è chiamato a seguire ogni passo di questa crisi emergente.

(Adnkronos) – Israele non ha escluso nessun obiettivo negli attacchi contro l'Iran, anche la guida suprema Ali Khamenei ''non è off limits''. Possibile che l'ayotollah possa lasciare il Paese? Intanto, a quanto pare, diversi funzionari vicini alla Guida suprema dell'Iran sarebbero in trattative con la Russia per un'eventuale fuga insieme alle loro famiglie se la .

Ali Khamenei scettico sul negoziato nucleare tra Iran e Stati Uniti - Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha espresso scetticismo riguardo ai negoziati nucleari con gli Stati Uniti, affermando che "non funzionerĂ ".

Iran, Ali Asghar Hejazi, stretto collaboratore di Khamenei, sarebbe in contatto con Mosca per garantirsi una via di fuga dall’Iran in caso di crisi. Altri alti funzionari iraniani starebbero preparando piani simili - @ultimoranet Vai su X

IN IRAN I GIOVANI IN FESTA PER L’ATTACCO AI PASDARAN, STUDENTI E OPPOSITORI CONTRO KHAMENEI: “SIETE VOI IL NOSTRO ISIS”. SI INVOCA IL CAMBIO DI REGIME Mariano Giustino su Il Riformista del 14 Giugno 2025 Israele sta passeggiand Vai su Facebook

