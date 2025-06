Iran sotto le bombe cittadini in fuga da Teheran Contrattacco su Tel Aviv e Haifa | milioni di israeliani nei bunker

In un clima di tensione crescente, la regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto aperto. Mentre i cittadini iraniani cercano rifugio tra le bombe, Tel Aviv e Haifa si preparano a un contrattacco, con milioni di israeliani nei bunker. La spirale di violenza, alimentata da raid e lanci di missili, mette in pericolo un intero equilibrio di pace, lasciando il mondo a sperare in una soluzione che possa fermare questa escalation di sangue e paura.

I raid israeliani e i lanci di missili dall?Iran non si sono fermati nemmeno ieri, segnando una nuova giornata di terrore e sangue. I caccia dell?Idf hanno continuato a colpire in tutto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Iran sotto le bombe, cittadini in fuga da Teheran. Contrattacco su Tel Aviv e Haifa: milioni di israeliani nei bunker

In questa notizia si parla di: israeliani - iran - sotto - bombe

Dal killer degli israeliani al sicario di Rushdie, se i nostri slogan sono gli stessi dell’Iran - L'articolo esplora il percorso di Elias Rodriguez, radicalizzato in America da movimenti estremisti che condividono ideologie contro gli ebrei.

Iran sotto le bombe, più di 400 morti Sono più di 400 gli iraniani morti nei primi tre giorni di bombardamenti israeliani, che hanno preso di mira siti... Vai su Facebook

Tutto #Israele è sotto attacco dice l’esercito israeliano. È la risposta dell’Iran alle bombe di Israele su #Teheran e le altre città iraniane. Vai su X

Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”; Guerra Medio Oriente, Israele-Iran, attacchi incrociati. Media: Khamenei in un bunker.

Israele, tutti gli obiettivi centrati dalle «bunker... - I raid israeliani e i lanci di missili dall’Iran non si sono fermati nemmeno ieri, segnando una nuova giornata di terrore e sangue. Da ilmessaggero.it