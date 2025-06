Iran raid Israele sulla tv di Stato | il bombardamento in diretta

Un drammatico assalto in diretta scuote Teheran: jet israeliani hanno colpito la sede della televisione di Stato iraniana Irib, mentre una conduttrice fugge in fretta dallo studio. L’attacco, preceduto da un avviso ufficiale, segna un escalation nei conflitti tra Israele e Iran, lasciando il mondo con il fiato sospeso e domande sul futuro della regione...

I jet israeliani hanno bombardato la sede dell’emittente di Stato iraniana Irib a Teheran. In questo video si vede una conduttrice della tv di Stato iraniana che fugge dallo studio dal quale stava parlando in diretta. Precedentemente l’esercito israeliano (Idf) aveva emesso un avviso di evacuazione per la zona di Teheran in cui ha sede Irib e il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, alludendo a un raid israeliano sull’emittente di Stato aveva dichiarato: “Il megafono della propaganda e dell’incitamento iraniano sta per scomparire “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, raid Israele sulla tv di Stato: il bombardamento in diretta

