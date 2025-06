Iran | Netanyahu obiettivo doppio eliminare minaccia nucleare e missilistica

Benjamin Netanyahu si impegna a raggiungere due obiettivi fondamentali: eliminare la minaccia nucleare e quella missilistica in Iran. Durante una visita sulla base di Tel Nof, il premier israeliano ha sottolineato l’importanza di questa missione strategica, definendola un viaggio verso la vittoria. La posta in gioco è alta e il mondo osserva attentamente, poiché ogni passo potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali.

Milano, 16 giu. (LaPresse) – In Iran “stiamo lavorando per raggiungere due obiettivi strategici: eliminare la minaccia nucleare ed eliminare la minaccia missilistica”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in visita nella base aerea israeliana di Tel Nof, accompagnato dal ministro della Difesa Israel Katz e dal capo di Stato maggiore dell’esercito, il tenente generale Eyal Zamir. “Questo è un viaggio verso la vittoria, e questa vittoria sarĂ costruita sulle spalle di persone straordinarie come voi. Tutti i cittadini di Israele vi salutano, e molti nel mondo vi guardano, vi ammirano, vi apprezzano”, ha detto rivolgendosi ai soldati, assicurando che Israele giungerĂ alla vittoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu, obiettivo doppio, eliminare minaccia nucleare e missilistica

In questa notizia si parla di: eliminare - minaccia - iran - netanyahu

Israele attacca Iran, Binder (Idf): Campagna esistenziale per eliminare minaccia nucleare - In un momento cruciale per la sicurezza globale, Israele lancia una campagna decisiva contro la minaccia nucleare dell'Iran.

Netanyahu: "L'attacco all'Iran per ridurre la minaccia di Teheran e per la sopravvivenza di Israele" Vai su Facebook

Israele attacca Iran, Netanyahu: “Questa operazione andrà avanti per giorni” #Israele #Iran #Netanyahu Vai su X

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Pasdaran: Continueremo attacchi anche se Israele si fermasse; Guerra Iran-Israele, giorno 4: Pioggia di missili su Israele che continua a martellare Teheran. Trump non esclude il coinvolgimento Usa nella guerra; Guerra Israele-Iran, Netanyahu: Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto.

Eliminare la «piovra»: la vecchia ossessione di Netanyahu per l’Iran - Il premier israeliano considerava da decenni Teheran come l’unica vera minaccia esistenziale per Israele. Lo riporta editorialedomani.it

Netanyahu: "Momento decisivo della storia". L'obiettivo dell'operazione Rising Lion contro l'Iran - L'operazione Rising Lion "continuerà finché sarà necessario per eliminare la minaccia esistenziale che incombe su di ... Riporta iltempo.it