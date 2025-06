Iran | Netanyahu non esclude uccisione Khamenei

In un contesto di crescenti tensioni mediorientali, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non ha escluso la possibilità di prendere di mira e uccidere l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran. Una mossa che, secondo lui, potrebbe porre fine al conflitto tra Israele e Iran, piuttosto che amplificarlo. Un’ipotesi che alimenta ancora di più il clima di incertezza e tensione nella regione, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro degli equilibri geopolitici.

Milano, 16 giu. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista ad Abc News non ha escluso la possibilità di prendere di mira e uccidere la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Netanyahu ha dichiarato che prendere di mira Khamenei non porterebbe a un’escalation ma anzi porrebbe fine alla guerra iniziata venerdì fra Israele e Iran. Alla domanda dell’intervistatore sulla notizia secondo cui il presidente Usa Donald Trump avrebbe respinto un piano israeliano per assassinare Khamenei temendo che questo possa inasprire il conflitto, Netanyahu ha risposto: “Non inasprirà il conflitto, vi porrà fine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu non esclude uccisione Khamenei

In questa notizia si parla di: netanyahu - khamenei - iran - esclude

Gaza, Khamenei attacca Netanyahu e Trump: “Catastrofe umanitaria nella Striscia, mondo islamico combatta gang sionista e complicità Usa” - In un clima di crescente tensione, il leader iraniano Ali Khamenei punta il dito contro Netanyahu, Trump e gli Stati Uniti, responsabili, a suo avviso, di contribuire alla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza.

MEDIO ORIENTE | Trump parla di pace ma non esclude il coinvolgimento Usa. "Ci sarà accordo". Netanyahu nega il veto del tycoon su Khamenei #ANSA Vai su Facebook

Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei; Iran: Netanyahu non esclude uccisione Khamenei - LaPresse; Netanyahu non esclude di uccidere Khamenei. Iran: «Preparatevi al peggior attacco di sempre. Raid sulla tv di Stato? Un crimine di guerra».

Iran: Netanyahu non esclude uccisione Khamenei - Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un'intervista ad Abc News non ha escluso la possibilità di prendere di mira e ... Secondo msn.com

Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto a Abc di non escludere l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Segnala ansa.it