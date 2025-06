Iran Netanyahu canta vittoria | Controlliamo i cieli

Mentre Netanyahu celebra i progressi militari e il controllo dei cieli, le accuse a Teheran si fanno sempre più insistingenti: l’Iran mira deliberatamente ai civili, alimentando una tensione crescente nella regione. Uno scontro che non riguarda solo il presente, ma anche il fragile equilibrio internazionale. La questione resta complessa e avvolta da un’ombra di incertezza: cosa riserverà il futuro per Medio Oriente?

Poi le accuse a Teheran: "L'Iran prende di mira deliberatamente i civili" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Iran, Netanyahu canta vittoria: “Controlliamo i cieli”

In questa notizia si parla di: iran - netanyahu - canta - vittoria

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Le forze iraniane hanno colpito tre basi aeree israeliane utilizzate per lanciare attacchi contro l'Iran: lo ha detto ieri sera, alla tv di Stato, Ahmad Vahidi, il principale consigliere del leader iraniano Ali Khamenei. Si tratta delle basi di Nevatim e Ovda, dove si tr Vai su Facebook

Netanyahu canta vittoria e prepara la coalizione per il governo; Israele-Iran: quando si minaccia una guerra, prima o poi si fa; Tananai, chi è?/ Il periodo buio e il ritorno dopo la 'pausa': Adesso ho capito chi voglio.

ISRAELE-IRAN/ “Netanyahu cerca la vittoria che manca a Gaza, ma ora serve una soluzione globale” - L’attacco all’Iran maturato una volta constatato il fallimento della guerra a Gaza. Segnala ilsussidiario.net

Netanyahu: «Dominiamo cieli di Teheran, questo cambia tutto». Nuova ondata di attacchi nell'Iran centrale. Benzina torna sopra 1,7 - In Israele e Iran le sirene di allarme per gli attacchi non si fermano, mentre a migliaia di chilometri di distanza i Grandi della Terra si preparano a iniziare il G7. Si legge su leggo.it