Iran missili centrano due grattacieli

Una spirale di tensione e sofferenza avvolge il cuore di Israele, dove recenti attacchi missilistici iraniani hanno distrutto due grattacieli residenziali nel Gush Dan, causando vittime tra cui un bambino di soli 10 anni. Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per salvare i sopravvissuti tra le macerie, mentre un altro missile ha devastato un edificio a Petah Tikva, alimentando il clima di crisi e incertezza nella regione.

4.28 Due grattacieli residenziali sono stati colpiti direttamente dai missili lanciati dall'Iran nella zona del Gush Dan nel centro di Israele.Grave un bambino di 10 anni. Otto squadre di soccorso stanno cercando di liberare le persone intrappolate negli edifici colpiti. Un altro missile ha colpito un edificio a Petah Tikva, nel centro di Israele. L'impatto ha provocato un incendio ma.

