Iran | la tv di stato riprende le trasmissioni in diretta

Dopo il colpo che ha scosso Teheran, l'Irib, la televisione di Stato iraniana, torna in diretta, riaffermando la sua presenza e resilienza. La ripresa delle trasmissioni segna una svolta significativa in un contesto di tensione crescente e di sfide geopolitiche. Con Sahar Emami di nuovo al suo posto, il regime sionista e le autorità iraniane si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa complessa narrazione.

Iranian anchor Sahar Emami back on air. pic.twitter.comNSgRaegPvN — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025 L'Irib, la tv di Stato iraniana, ha ripreso le sue trasmissioni in diretta dopo il raid israeliano che ha colpito a Teheran l'edificio dal quale va in onda. "Il regime sionista.

Un missile israeliano ha colpito la sede dell'Irib, la televisione di Stato iraniana, con sede nel distretto 3 della capitale Teheran. Le immagini mostrano il momento dell'esplosione all'interno dello studio, che si è riempito di polvere e detriti. La conduttrice ha dov

