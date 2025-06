Iran La Russa | Putin mediatore? Di invasioni se ne intende può essere utile

In un contesto di conflitto globale, la figura di Putin emerge come un attore chiave e controverso, capace di influenzare gli equilibri internazionali. La sua esperienza nel gestire crisi e invasioni può rappresentare un elemento di mediazione, anche se complesso e delicato. In un mondo in cui ogni mossa può cambiare le sorti della pace, capire se e come possa essere utile diventa fondamentale per trovare una soluzione duratura.

"Non vorrei usare parole sconvenienti, altrimenti dicono che sono il presidente del Senato e non posso dire tutto quello che penso. Però è come quando le forze di polizia in certi film, per provare ad esempio a catturare un falsario, si facevano aiutare da un falsario. Nel senso che lui di invasioni se ne intende e, quindi, può anche essere utile nel tentare di trovare una soluzione a una guerra come questa che vuole evitare – perché credo che sia questo il motivo dell'attacco di Israele – preventivamente un danno grave per Israele". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della presentazione del libro ' Trump: La rivincita ', scritto da Gennaro Sangiuliano, a Milano, rispondendo alla domanda su un eventuale ruolo di mediatore di Vladimir Putin nella guerra fra Israele e Iran.

