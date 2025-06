Iran la fuga degli stranieri in Azerbaijan a causa della guerra | le immagini

In un quadro di crescente tensione, l’Iran assiste a una fuga senza precedenti di cittadini stranieri verso l’Azerbaijan. Dopo l’evacuazione di gruppi provenienti da Kazakistan, Kirghizistan e Russia, ora anche portoghesi, filippini e finlandesi cercano rifugio a Baku. Una corsa contro il tempo che mette in luce le ripercussioni di un conflitto sempre più vicino ai confini. La situazione continua a evolversi, suscitando preoccupazione e attenzione internazionale.

I media azeri hanno riferito che, dopo l’ evacuazione dei cittadini del Kazakistan, del Kirghizistan e della Russia dall’Iran, cittadini del Portogallo, delle Filippine, della Finlandia e di alcuni altri paesi hanno attraversato il posto di controllo di frontiera di Astara e si sono diretti all’aeroporto di Baku, la capitale dell’Azerbaigian. L’ambasciata russa in Iran ha dichiarato in un comunicato che più di 200 persone, tra cui familiari del personale dell’ambasciata e artisti della Tchaikovsky Grand Symphony Orchestra, hanno attraversato domenica il posto di frontiera di Astara in Azerbaigian. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, la fuga degli stranieri in Azerbaijan a causa della guerra: le immagini

