Iran la chiave di tutto è lo Stretto di Hormuz | un rischio mondiale

L’area dello Stretto di Hormuz rappresenta un crocevia strategico fondamentale, con implicazioni che vanno ben oltre i confini regionali. Piccola ma potente, l’isola di Hormuz, al centro di questa via d’acqua, è un punto nevralgico per il commercio e il petrolio mondiale. La sua posizione, tra Iran e Oman, rende questa strettoia una vera e propria chiave geopolitica, con rischi e tensioni che influenzano l’intera economia globale.

Hormuz è un’isola di appena 42 kmq e con 3000 abitanti. Non ha vegetazione autoctona e l’acqua potabile gli arriva dall’Iran continentale attraverso un acquedotto. Lo stretto che da essa prende il nome, con una caratteristica conformazione a gomito, è appena 60 km per 30 tra lo stesso Iran e la penisola Musandam, exclave dell'Oman nel territorio degli Emirati Arabi Uniti. Ma da questa strettoia bisogna passare per arrivare da quello che nel mondo è chiamato Golfo Persico e molti arabi definiscono Golfo Arabico, al Golfo di Oman, che porta nell’Oceano Indiano aperto. Per un singolare capriccio della geologia, lungo le coste del Golfo Persico è estratto il 30% di tutto il petrolio mondiale, e c’è addirittura il 65% di tutte le riserve. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la chiave di tutto è lo Stretto di Hormuz: un rischio mondiale

In questa notizia si parla di: iran - stretto - hormuz - chiave

Israele-Iran, petrolio in salita con lo spettro della chiusura dello stretto di Hormuz: una manna per Mosca - L’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dagli scontri tra Israele e Iran e dalla minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresenta una vera manna per Mosca.

Il generale dell'IRGC Ismail Kowsari: "La questione della chiusura dello Stretto di Hormuz è all'ordine del giorno" L'accesso al Golfo Persico è di fondamentale importanza strategica: rappresenta una rotta commerciale internazionale chiave, che trasporta oltre Vai su X

ISRAELE-IRAN: LA GUERRA ATOMICA ORA È PIÙ VICINA «Il Fatto Quotidiano» 15 Jun 2025 ELENA BASILE Scacco matto. Il criminale di guerra Benjamin Netanyahu resta in piedi. Lo credevamo finito, abbandonato dalle stesse lobby della guerra, delle ar Vai su Facebook

Israele-Iran, Stretto di Hormuz a rischio: ogni mese transitano più di 3mila navi; Iran, la chiave di tutto è lo Stretto di Hormuz: un rischio mondiale | .it; Perché lo Stretto di Hormuz (che l'Iran minaccia di chiudere) è così importante.

Israele-Iran, Stretto di Hormuz a rischio: ogni mese transitano più di 3mila navi - greggio con conseguenze dirette sui consumi degli italiani, ad iniziare proprio dal costo dei carburanti. Segnala ilsole24ore.com