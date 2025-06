Iran-Israele Media | Lo staff di Khamenei tratta con la Russia un piano di fuga in caso di necessità

Mentre i raid israeliani intensificano, le ultime notizie rivelano che lo staff di Khamenei starebbe negoziando con la Russia un piano di fuga in caso di emergenza. Una strategia che evidenzia la crescente tensione e l’incertezza nella regione, lasciando intravedere scenari ancora più complessi e inquietanti. Ma quali saranno le ripercussioni di questa alleanza strategica? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili sviluppi di questa intricata crisi geopolitica.

L’ayatollah Ali Khamenei e il resto della leadership iraniana sembrano prepararsi al peggio, mentre i raid aerei israeliani continuano a colpire. Lo staff della guida suprema sarebbe “in trattative con le autoritĂ russe per un’evacuazione con le famiglie, in caso di necessità ”. Lo riporta il sito di “Iran International” con base a Londra, vicino ai gruppi iraniani dissidenti, ripreso sovente dai media israeliani. L’indiscrezione, non verificabile, fa riferimento in particolare a un possibile salvacondotto per Ali Asghar Hejazi, vice capo di gabinetto di Khamenei, al quale un alto funzionario russo avrebbe fornito le indicazioni per una fuga sicura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran-Israele, Media: “Lo staff di Khamenei tratta con la Russia un piano di fuga in caso di necessità ”

In un clima di crescente tensione internazionale, gli Stati Uniti evacuano il personale diplomatico da Iraq, Bahrein e Kuwait, mentre i media israeliani segnalano la possibile preparazione di un attacco contro l'Iran.

