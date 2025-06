Iran-Israele il G7 cerca un fronte comune ma Trump non aiuta

Il G7 si prepara a confrontarsi con il delicato scenario tra Iran e Israele, cercando un fronte unitario in un contesto di tensione crescente. Mentre Giorgia Meloni si impegna a portare avanti la richiesta di una tregua, lo spettro di proposte discutibili come quella di Trump, che suggerisce Putin come mediatore, rischia di complicare ulteriormente le cose. L'articolo analizza come queste dinamiche possano influenzare l’equilibrio geopolitico e il futuro delle relazioni internazionali.

Il conflitto tra Iran e Israele richiede un cambio dell'agenda politica del G7 che inizierà oggi a Kananaskis, in Canada. Giorgia Meloni arriva al summit con un obiettivo chiaro: aggiungere tra le varie, la richiesta da consegnare al governo di Israele, di una tregua nell'escalation militare con l'Iran. Un decisione da attuare con lo sfondo dell'indecente proposta di Donald Trump di eleggere Putin come mediatore nel conflitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, il G7 cerca un fronte comune ma Trump non aiuta

