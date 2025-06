Iran-Israele ancora attacchi incrociati | droni vicino alla casa di Netanyahu

La tensione tra Iran e Israele si infiamma ancora una volta, con droni che sorvolano zone vicine alla casa di Netanyahu e attacchi incrociati che continuano a scuotere entrambe le nazioni. Le infrastrutture militari sono sotto assedio, e il bilancio delle vittime si aggrava di ora in ora, segnando un nuovo capitolo di un conflitto senza fine. La situazione resta critica e richiede attenzione internazionale per prevenire un'escalation irreversibile.

Lo Stato ebraico sotto missili continua a martellare l'Iran. Le infrastrutture militari sono state danneggiate da entrambe le parti e il bilancio delle vittime è al momento di 224 morti in Iran e di 24 in Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, ancora attacchi incrociati: droni vicino alla casa di Netanyahu

