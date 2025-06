Iran | Idf intercettato drone rilevato in area residenza Netanyahu

Un episodio che desta preoccupazioni e pone sotto i riflettori le tensioni in Medio Oriente: l’esercito israeliano ha intercettato un drone iraniano a est di Israele, arrivato fino a Cesarea, dove risiede il premier Netanyahu. Dopo un inseguimento di mezz’ora, il velivolo è stato neutralizzato, dimostrando come la regione sia sempre più teatro di minacce invisibili ma potenzialmente destabilizzanti. La sicurezza di Netanyahu e dell’intera nazione resta in prima linea.

Roma, 16 giu. (LaPresse) – L’esercito israeliano ha riferito di aver intercettato un drone penetrato a est che era arrivato fino a Cesarea, dove si trova la residenza del premier Benjamin Netanyahu. Un portavoce dell’Idf ha riferito che il drone è stato intercettato dopo un inseguimento durato circa mezz’ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Idf, intercettato drone rilevato in area residenza Netanyahu

