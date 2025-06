Iran | Idf intercettati 8 droni con nuovo sistema difesa aerea

Una svolta significativa nel settore della difesa, l’esercito israeliano ha intercettato otto droni provenienti dall’Iran utilizzando per la prima volta il nuovo sistema Barak Magen. Questo avanzato sistema di difesa aerea rappresenta un passo avanti nella sicurezza regionale, dimostrando come innovazione e tecnologia possano cambiare le sorti dei conflitti moderni. La dinamica di questa operazione apre nuovi scenari sulla capacità di risposta delle forze israeliane in un contesto di crescente minaccia.

Roma, 16 giu. (LaPresse) – L’esercito israeliano ha riferito su X che otto droni provenienti dall’Iran sono stati intercettati ieri sera dalle navi della Marina e che, per la prima volta, l’intercettazione è stata effettuata utilizzando il sistema di difesa aerea Barak Magen. “Per la prima volta, il sistema di difesa aerea Barak Magen e il missile intercettore a lungo raggio Lrad sono stati utilizzati operativamente. L’intercettore, installato sulle navi Saar 6, è in grado di affrontare un’ampia gamma di minacce, tra cui velivoli senza pilota, missili da crociera, minacce a rotta stretta, missili costieri e altro ancora”, riferisce l’Idf. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Idf, intercettati 8 droni con nuovo sistema difesa aerea

