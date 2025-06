Iran Grossi Aiea | Radioattività intorno a Natanz è invariata

In un clima di tensione crescente, l'AIEA conferma che i livelli di radioattività intorno a Natanz rimangono invariati, dopo le recenti violenze che hanno colpito le strutture nucleari iraniane. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, mentre il Consiglio dei Governatori si riunisce in seduta d'emergenza presso le Nazioni Unite a Vienna. La situazione resta delicata e in evoluzione, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro del dossier nucleare iraniano.

Vienna, 16 giu. (askanews) - Presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, sessione urgente del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, in seguito agli attacchi israeliani alle strutture nucleari in Iran. La parte sotterranea del sito nucleare iraniano di Natanz non è stata colpita, secondo le informazioni a disposizione dell'Aiea. "Non ci sono stati ulteriori danni" rispetto agli attacchi di venerdì scorso che hanno distrutto gli edifici in superficie, ha assicurato il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, in una dichiarazione in apertura della riunione straordinaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Grossi (Aiea): "Radioattività intorno a Natanz è invariata"

