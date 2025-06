Iran fuga da Teheran | Strade intasate e file per la benzina

L’aria di tensione avvolge Teheran, dove milioni di residenti cercano disperatamente di abbandonare la capitale in preda al caos. Strade intasate e file interminabili per la benzina dipingono un quadro di paura e incertezza, mentre il conflitto tra Israele e Iran mette a dura prova la stabilità di una delle metropoli più popolate del Medio Oriente. La fuga di massa evidenzia il timore crescente e la fragilità di una regione in tumulto.

(Adnkronos) – Fuga da Teheran. Gli abitanti della capitale iraniana lasciano la città nel mezzo dell'escalation del conflitto tra Israele e Iran. Testimonianze riportate dall'agenzia Dpa parlano di ingorghi lungo le strade che portano fuori da Teheran, con più di 15 milioni di abitanti. File di chilometri, in alcuni casi, per fare rifornimento. Altre strade . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

