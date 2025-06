Iran e Israele la guerra in diretta | Khamenei nel bunker perché non l' hanno ucciso subito

Tensione alle stelle tra Iran e Israele, con un violento contrattacco iraniano e Teheran che respinge ogni tentativo di negoziato. La crisi si fa sempre più intricata, mentre il mondo osserva in apprensione gli sviluppi di una guerra che potrebbe avere ripercussioni globali. Gli incontri tra mediatori e rappresentanti iraniani si susseguono, ma l'orizzonte rimane incerto. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse di questa escalation?

Notte di feroce contrattacco iraniano su Israele. Teheran ha informato il Qatar e l'Oman che non è aperto a negoziare un cessate il fuoco mentre è sotto attacco israeliano. Lo ha detto a Reuters un funzionario informato sui colloqui. "Gli iraniani hanno informato i mediatori che inizieranno negoziati seri solo dopo aver completato la loro risposta agli attacchi israeliani", ha detto la fonte, che ha parlato a condizione di anonimato. "L' Iran ha chiarito che non negozierĂ Â quando è sotto attacco". Intanto arrivano conferme su Ali Khamenei: la Guida Suprema dell'Iran è stata evacuata in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerdì, secondo quanto riportato da Iran International, citando due fonti informate all'interno del Paese, ripreso da Times of Israel. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran e Israele, la guerra in diretta: Khamenei nel bunker, "perchĂ© non l'hanno ucciso subito"

