Iran bombardata anche la tv di Stato | fuga dallo studio televisivo al momento dell’esplosione

Un attacco israeliano ha colpito la televisione di Stato in Iran, scatenando scene di panico e fughe precipitose dagli studi. Le immagini mostrano i caccia dell’IDF sopra l’edificio, mentre le trasmissioni riprendono pochi minuti dopo il raid. Questa escalation, che solleva molte domande sulla stabilità regionale, mette in evidenza la tensione crescente tra le due nazioni. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro della regione?

Un attacco israeliano avrebbe colpito la tv di Stato iraniana, secondo quanto riportano alcuni media a Teheran. In queste immagini il momento del raid dei caccia dell’ Idf sugli edifici che occupano anche gli studi televisivi. Al momento dell’attacco, una donna che stava parlando in quel momento è subito fuggita. Dopo pochi minuti, secondo quanto si può capire al momento, la tv ha ripreso le trasmissioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, bombardata anche la tv di Stato: fuga dallo studio televisivo al momento dell’esplosione

