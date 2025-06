Iran attacca con missili ipersonici Israele | prezzo sarà altissimo

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: le recenti offensive iraniane, culminate con l’uso di missili ipersonici Fatah, hanno provocato vittime e devastazione. Con un prezzo di circa 224 milioni di dollari per ogni missile, questa escalation segna un punto di svolta nel conflitto regionale, lasciando il mondo in apprensione e sollevando interrogativi sul futuro di pace e sicurezza in Medio Oriente. La situazione rischia di cambiare gli equilibri geopolitici, aprendo un capitolo ancora più inquietante.

Roma, 16 giu. (askanews) – Almeno otto persone sono morte e quasi 290 sono rimaste ferite negli attacchi che l’Iran ha sferrato contro Israele nella notte. La Repubblica islamica ha colpito diverse località dello Stato ebraico: in particolare le città di Tel Aviv e Haifa – località nella quale sono stati recuperati tre corpi – sono state prese di mira con missili ipersonici Fatah, il cui utilizzo ha fatto registarre un’impennata nelle ultime ore. La sede dell’ambasciata americana a Tel Aviv ha accusato danni minori, causati dall’imtatto di un missile balistico, ha confermato l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, precisando che le strutture diplomatiche statunitensi a Gerusalemme resteranno chiuse tutto il giorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

