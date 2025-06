Iran ' abbiamo colpito con successo Israele'

In un clima di crescente tensione, l'Iran annuncia di aver colpito con successo Israele con una serie di missili, promettendo attacchi ancora più devastanti. Un episodio che desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla stabilità nella regione. La situazione si fa sempre più delicata mentre le dichiarazioni delle Guardie Rivoluzionarie evidenziano un'escalation di violenza destinata a segnare un nuovo capitolo nel conflitto mediorientale.

L'Iran ha affermato di aver colpito "con successo" Israele con una selva di missili lanciati su diverse città. Inoltre ha promesso attacchi "più devastanti" contro obiettivi israeliani vitali. "Una nuova ondata di attacchi da parte delle Guardie Rivoluzionarie ha permesso ai missili di colpire con successo ed efficacia obiettivi" in Israele, ha dichiarato l'esercito iraniano in una nota. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, 'abbiamo colpito con successo Israele'

