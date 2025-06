Iran | 224 morti in attacchi israeliani

La spirale di violenza tra Israele e Iran si intensifica, con oltre 224 vite spezzate e più di 1.277 feriti ricoverati, secondo il ministero della Salute iraniano. Un bilancio drammatico che evidenzia la gravità del conflitto, soprattutto per le vittime civili, che rappresentano oltre il 90%. In un contesto già complesso, questa escalation rischia di avere ripercussioni profonde sulla stabilità regionale e internazionale. La situazione richiede una riflessione urgente e azioni concrete per la pace.

9.18 Il ministero della Salute iraniano ha riferito che 224 persone sono state uccise dall'inizio degli attacchi israeliani venerdì. Il portavoce del ministero iraniano ha inoltre reso noto che altre 1.277 persone sono ricoverate in ospedale. Secondo Teheran, oltre il 90% delle vittime sono civili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: attacchi - israeliani - iran - morti

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

IRAN-ISRAELE, GUERRA TOTALE: COLPITI DECINE DI LANCIAMISSILI IRANIANI, RAPPRESAGLIA AYATOLLAH SU TEL AVIV Gli attacchi israeliani in Iran hanno causato 78 morti e oltre 320 feriti. Replica dell'Iran: un attacco dietro l'altro, 150 missili su Tel Vai su Facebook

#Iran: 78 morti e 320 feriti a causa degli attacchi israeliani. Vai su X

Guerra Iran-Israele, Trump: «Spero in un accordo, è il momento». Esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa. Media: «Khamenei in un bunker con la famiglia». Uccisi vertici Pasdaran; Israele: Presto gli abitanti di Teheran pagheranno per i raid | L'Iran: Abbiamo colpito con successo | Oltre 1.400 tra morti e feriti per Rising Lion; Guerra Iran-Israele, giorno 4: Pioggia di missili su Israele che continua a martellare Teheran. Trump non esclude il coinvolgimento Usa nella guerra.

Iran, gli attacchi israeliani hanno provocato 224 morti - Gli attacchi attacchi israeliani contro L'Iran hanno provocato 224 morti dall'inizio delle ostilità venerdì scorso: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour ... ansa.it scrive