Inzago e l’impianto contestato | Basta rifiuti salviamo il territorio

In un momento in cui la salvaguardia del nostro territorio dovrebbe essere prioritaria, la proposta di un nuovo impianto di trattamento rifiuti a Cascina Redenta ha sollevato un'ondata di proteste. Legambiente e i comitati locali uniscono le forze contro il progetto di Systema Ambiente, definendolo inaccettabile dal punto di vista ambientale e chiedendo di bloccare l'iter autorizzativo. La voce della comunità si fa sentire: basta rifiuti, salviamo il nostro territorio!

"Progetto inaccettabile sul fronte ambientale, non venga autorizzato". In un documento il "no" di Legambiente e del Coordinamento Adda Martesana al nuovo impianto di trattamento rifiuti a Cascina Redenta proposto da Systema Ambiente. Che, proprio in queste settimane, ha iniziato il cammino autorizzativo in conferenza di servizi. "Legambiente, i comitati e le associazioni ambientaliste di zona - così la nota - comunicano la loro contrarietà al nuovo impianto. La nostra zona è già sovraccarica: discariche, depuratori, impianti di biogas, termovalorizzatore, centrale elettrica e cave. Sviluppa per contro un’ottima raccolta differenziata, Cem provvede allo smaltimento ed esistono impianti di selezione e smaltimento già operativi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it