Invitato ad abbassare la voce accoltella un passeggero su un autobus a Catania

Nella tarda serata di ieri, un tranquillo viaggio in autobus si è trasformato in una scena di violenza quando un uomo, dopo essere stato invitato ad abbassare la voce, ha reagito con un gesto improvviso e brutale. La tensione tra i passeggeri è degenerata in un episodio che ha lasciato feriti e spaventati tutti a bordo. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sui mezzi pubblici e della convivenza civile nelle nostre città.

Un uomo è stato ferito con una coltellata durante una lite scoppiata tra due passeggeri su un autobus di linea urbana dell'Amts di Catania. La vittima, portata in ospedale, è stata medicata e giudicata guaribile in sette giorni. L'aggressore, uno straniero, è stato bloccato e portato via da agenti delle Volanti della Questura. La sua posizione è al vaglio della Procura. Nella tarda serata.

