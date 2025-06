Invasione dehors a Napoli petizione in 4 date per dire stop | La città appartiene a tutti

Napoli è una città di cuore e di storia, ma negli ultimi tempi si assiste a un’invasione di dehors e gazebo che ne compromette l’identità e la vivibilità. In difesa del suo patrimonio e del diritto di tutti di godere dello spazio pubblico, Cittadinanza Attiva lancia una petizione con quattro date chiave per raccogliere firme e far sentire la voce dei cittadini. Unisciti a noi: la città appartiene a tutti!

Tempo di lettura: 3 minuti Quattro date per la raccolta firme, uno slogan: “La nostra città appartiene a tutti”. Contro l’invasione di dehors e gazebo, Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli lancia una petizione. Per sottoscriverla, ci si potrà recare in via Merliani (angolo via Scarlatti) al Vomero, nei giorni venerdì 20 giugno (16.30-19.00) e sabato 21 giugno (10.30-13.00). L’iniziativa sarà replicata, nello stesso posto, il 27 giugno (16.30-19.00) e il 28 giugno (10.30-13.00). Le firme saranno inviate al sindaco di Napoli, al prefetto e al ministro delle Infrastrutture. A sostenere la petizione, un’idea: la situazione è oltre il livello di guardia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Invasione dehors a Napoli, petizione in 4 date per dire stop: “La città appartiene a tutti”

In questa notizia si parla di: invasione - dehors - napoli - petizione

Napoli: una petizione per dire basta a “tavolino selvaggio”; Napoli: superate 1.000 firme per dire Basta a tavolino selvaggio!.

Invasione di moscerini. Petizione da 20mila firme - nella Laguna di Orbetello a seguito dell’invasione di moscerini. lanazione.it scrive

No aumento spese militari, a Napoli si presenta petizione - è in programma la presentazione pubblica della petizione contro l'aumento delle spese militari e per la proibizione delle armi nucleari, già firmata da 6100 persone. Lo riporta ansa.it