Intossicazione e squadra in ospedale | rinviata la prossima partita

Un episodio di intossicazione ha colpito la squadra che, durante il viaggio di ritorno, ha manifestato sintomi di nausea e vomito, portando all’annullamento dell’allenamento e allo slittamento della prossima partita. La Sampdoria conquista il primo round del playout di Serie B con un convincente 2-0 contro la Salernitana a Marassi, segnato da Meulensteen e Curto. La squadra di Evani si avvicina così con determinazione alla fase decisiva del campionato.

Sintomi di nausea e vomito durante il ritorno a casa della squadra: allenamento annullato, chiesto lo slittamento della prossima gara La Sampdoria fa suo il primo round del playout di Serie B contro la Salernitana, con il 2-0 di Marassi in favore dei blucerchiati firmato dalla reti di Meulensteen e Curto. La Salernitana a fine partita (LaPresse) – Calciomercato.it La squadra di Evani dopo la gara d’andata compie così un deciso passo avanti verso la permanenza in cadetteria, ma c’è un nuovo colpo di scena che potrebbe rimescolare le carte dopo l’infinità querelle giudiziaria che ha sconvolto il campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Intossicazione e squadra in ospedale: rinviata la prossima partita

